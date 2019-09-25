Спасатели провели противопожарные учения в музее «Старофлотские казармы»

В Николаеве 25 сентября спасатели провели учения на случай пожара в Николаевском областном краеведческом музее «Старофлотские казармы».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Фонда музея насчитывает более 160 тысяч экспонатов: уникальные коллекции, предметы археологии и этнографии, оружие и старопечатные книги, документальные источники и памятники природы. Пожарная нагрузка объекта состоит из большого количества деревянной мебели и экспонатов.

По легенде учений, в результате короткого замыкания электросети на первом этаже возник пожар и произошло гипотетическое плотное задымление в коридорах с первого по третий этаж. Отрезанными от путей эвакуации якобы остались 4 работника. Администрация провела условную эвакуацию персонала и посетителей, обесточивание здания. В музей поочередно прибыли пожарные Центрального, Заводского и Ингульского районов Николаева.

В ходе оперативной разведки пожарные обнаружили условных пострадавших, эвакуировали их из помещений и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Напомним, что ранее спасатели провели учения в николаевском кафедральном соборе.