Спасатели провели противопожарные учения в музее «Старофлотские казармы»

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В Николаеве 25 сентября спасатели провели учения на случай пожара в Николаевском областном краеведческом музее «Старофлотские казармы».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Фонда музея насчитывает более 160 тысяч экспонатов: уникальные коллекции, предметы археологии и этнографии, оружие и старопечатные книги, документальные источники и памятники природы. Пожарная нагрузка объекта состоит из большого количества деревянной мебели и экспонатов.

По легенде учений, в результате короткого замыкания электросети на первом этаже возник пожар и произошло гипотетическое плотное задымление в коридорах с первого по третий этаж. Отрезанными от путей эвакуации якобы остались 4 работника.  Администрация провела условную эвакуацию персонала и посетителей, обесточивание здания. В музей поочередно прибыли пожарные Центрального, Заводского и Ингульского районов Николаева.

В ходе оперативной разведки пожарные обнаружили условных пострадавших, эвакуировали их из помещений и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Напомним, что ранее спасатели провели учения в николаевском кафедральном соборе.

Вадим Богданов

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