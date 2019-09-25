В Николаеве хотят создать коммунальное учреждение, которое займется развитием туризма - депутаты предлагают сделать его на базе АРН

В Николаеве намерены создать коммунальное учреждение городского совета «Туристический информационный центр Николаева».

Об этом речь шла в среду, 25 сентября, в ходе заседания транспортной комиссии, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам представителя департамента экономического развития Николаевского горсовета учреждение будет направлено на содействие развитию туристической деятельности в городе, на поддержку развития малого и среднего бизнеса, на разработку и продвижение туристических продуктов и так далее. По ее словам, на 2020 год в программе предусмотрено 600 тысяч гривен - это зарплаты на трех сотрудников и коммунальные услуги.

Депутат Сергей Исаков отметил, что на комиссии по вопросам законности было предложение, создать такое подразделение в КУ «Агентство развития Николаева», ведь изначально планировалось, что развитие туристической сферы города будет одним из направлений агенства. При этом, представительница департамента экономического развития отметила, что в таком случае директор агентства должен иметь соответствующее образование, лицензирование и проработать не менее трех лет в этой сфере.

Второй вариант, который предложил Сергей Исаков, это сделать такое подразделение в департаменте экономики, чтобы чиновники его и курировали. Однако, представительница департамента сообщила, что у них есть уже сектор развития туризма, но некоторые полномочия, которые предусмотрены в этом коммунальном учреждении они выполнять не могут. В связи с этим, депутат все же посоветовал присмотреться к созданию соответствующего подразделения на базе КУ «Агентство развития Николаева».

— Создание отдельного учреждения комиссия по вопросам законности не поддержала. Я тоже считаю, что мы и так много наплодили разных учреждений, которые до сих пор не выполнили свою работу, - отметил Сергей Исаков.

В итоге, данный вопрос члены комиссии приняли к сведению.

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