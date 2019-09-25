Пласидо Доминго из-за скандала покинул Метрополитен-оперу, в которой выступал 51 год

Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго, обвиненный в сексуальных домогательствах, больше не будет выступать в Метрополитен-опере в Нью-Йорке.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Звезда оперы выступил с соответствующим заявлением 24 сентября. Представители Метрополитен-оперы подтвердили уход знаменитости. Ожидалось, что 25 сентября Доминго исполнит ведущую партию на премьере оперы «Макбет» композитора Джузеппе Верди, основанной на трагедии Уильяма Шекспира.

«Мое участие в постановке отвлечет внимание от усердного труда моих коллег – как на сцене, так и за кулисами», - подчеркивается в заявлении певца, принявшего участие в генеральной репетиции.

За свою более чем полувековую карьеру Доминго исполнил порядка 150 ведущих оперных партий и не менее 21 раза открывал сезон в Метрополитен-опере, выступая там на протяжении 51 года. В августе об отмене предстоящих выступлений Доминго на фоне обвинений в его адрес объявили Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско. Крупнейший на юго-западе США театр готовился 6 октября отметить 50-летний юбилей сотрудничества со знаменитостью и планировал по этому случаю «особое выступление».

Ранее информагентство AP опубликовало материал, в котором восемь певиц и одна танцовщица обвинили всемирно известного 78-летнего тенора в сексуальных домогательствах, которые предположительно произошли в 1980-х годах. Одна из собеседниц агентства утверждала, что исполнитель положил руку на ее юбку, а трое уверяли, что он насильно поцеловал их. По версии обвинительниц, в ряде случаев их карьера была разрушена, после того как они отклонили приставания певца.

Сам Доминго оспаривает подобные заявления в свой адрес. Он выразил озабоченность «атмосферой, в которой людей осуждают без соответствующих процедур». Ранее исполнитель выразил сожаление, что, возможно, заставил кого-то «почувствовать себя некомфортно».