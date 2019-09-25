В Николаеве установили мемориальную доску народному артисту Василию Бурдыку

В Николаеве 25 сентября торжественно открыли мемориальную доску в честь народного артиста Украины Василия Николаевича Бурдыка.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

У дома на Соборной, 13, где жил выдающийся артист в 1970-1976 годах, собрались его близкие и друзья, коллеги, люди, которые знали и уважали творчество Василия Николаевича, представители городской власти.

Решение об увековечивании памяти Василия Бурдыка принял исполнительный комитет Николаевского городского совета 23 ноября 2018 года. Автор мемориальной доски – заслуженный деятель искусств Украины Иван Булавицкий.

День памяти выбрали не случайно – именно 25 сентября 1945 года родился Василий Бурдык. Почетную миссию открыть памятную доску исполнили дочь артиста Олеся Бурдык и Иван Булавицкий. Своими воспоминаниями о Василии Николаевиче поделились те, кто имел честь его знать.

Справка:

Артист Василий Бурдык переехал в Николаев 1967 году. С 1 сентября того же года он стал актером Николаевского областного украинского музыкально-драматического театра. За годы творческой деятельности сыграл более 500 разноплановых ролей в театре. В 1983 году Василию Бурдыку присвоили звание заслуженного артиста УССР, в 1992 – категорию «Мастер сцены», в 2002 году Указом Президента Украины ему присвоили звание Народный артист Украины. 2 февраля 2009 года народного артиста не стало. Похоронен он на кладбище в Николаеве.