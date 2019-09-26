Студенты «Медико – Природничий Університет» пополняют свои знания на семинарах и конференциях

Студенты «Медико – Природничий Університет» не перестают удивлять. Они никогда не останавливаются на достигнутом, а развиваются и открывают новые горизонты, получают новые знания, учатся и учат, проводят конференции и активно участвуют в семинарах.
Об этом говорится в сообщении вуза.
В июне 2019 года студентка ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» Анна Ермакова представляла наш ВУЗ и прошла стажировку от французской компании Gernetic в городе Лектур (Labo Ger).
В сентябре 2019 года в Одессе студент 4 курса Григорий Козленко имел возможность пополнить свои знания и поделиться опытом на семинаре «Оздоровительно-вертебрального центра Евминова».
19-21 сентября в Киеве проходил «Конгресс анестезиологов Украины – 2019», участниками которого стали студенты 4 курса ПВНЗ «МПУ» - Анна Ястребова, Анна Ермакова, Ольга Дорина, где познакомились с передовыми достижениями в области медицины.
С 31 августа по 31 октября в Киеве проходит выставка всемирно известная шокирующая экспозиция Ґунтера фон Гаґенса BODY WORLDS – «Всесвіт тіла». Участницей этой выставки стала студентка 4 курса ПВНЗ «МПУ» Любовь Гончарук.
ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» гордится своими студентами и всесторонне поддерживает их во всех начинаниях и открытиях!
«Медико – Природничий Університет» начал осенний набор всех желающих поступить на вечернюю, заочную, дистанционную формы обучения по специальностям :
223 МЕДСЕСТРИНСТВО
Специализации:
- сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог, подолог);
- менеджмент и управление в области охраны здоровья (с правом занимать должность старшей и главной медицинской сестры в ЛПУ, здравпунктах и ФАПах);
- сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуры (специалист в области физической терапии, эрготерапии);
- сестра медицинская по стоматологии (ассистент врача стоматолога);
- сестра медицинская по диетическому питанию.
053 ПСИХОЛОГИЯ
Специализации:
- практическая психология;
- медицинская психология.
Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.
Адрес: г.Николаев, пр.Богоявленский 43-А
Сайт: http://vnz-mpu.com.ua/
Социальные сети:
- https://www.youtube.com/channel/UC_Y0n6tBZUw82aQ3zH01K5Q ;
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«Медико - Природничий Університет» приглашает всех желающих получить высшее медицинское образование!