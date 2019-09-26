Студенты «Медико – Природничий Університет» пополняют свои знания на семинарах и конференциях

Студенты «Медико – Природничий Університет» не перестают удивлять. Они никогда не останавливаются на достигнутом, а развиваются и открывают новые горизонты, получают новые знания, учатся и учат, проводят конференции и активно участвуют в семинарах.

Об этом говорится в сообщении вуза.

В июне 2019 года студентка ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» Анна Ермакова представляла наш ВУЗ и прошла стажировку от французской компании Gernetic в городе Лектур (Labo Ger).

В сентябре 2019 года в Одессе студент 4 курса Григорий Козленко имел возможность пополнить свои знания и поделиться опытом на семинаре «Оздоровительно-вертебрального центра Евминова».

19-21 сентября в Киеве проходил «Конгресс анестезиологов Украины – 2019», участниками которого стали студенты 4 курса ПВНЗ «МПУ» - Анна Ястребова, Анна Ермакова, Ольга Дорина, где познакомились с передовыми достижениями в области медицины.

С 31 августа по 31 октября в Киеве проходит выставка всемирно известная шокирующая экспозиция Ґунтера фон Гаґенса BODY WORLDS – «Всесвіт тіла». Участницей этой выставки стала студентка 4 курса ПВНЗ «МПУ» Любовь Гончарук.

ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» гордится своими студентами и всесторонне поддерживает их во всех начинаниях и открытиях!

«Медико – Природничий Університет» начал осенний набор всех желающих поступить на вечернюю, заочную, дистанционную формы обучения по специальностям :

223 МЕДСЕСТРИНСТВО

Специализации:

- сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог, подолог);

- менеджмент и управление в области охраны здоровья (с правом занимать должность старшей и главной медицинской сестры в ЛПУ, здравпунктах и ФАПах);

- сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуры (специалист в области физической терапии, эрготерапии);

- сестра медицинская по стоматологии (ассистент врача стоматолога);

- сестра медицинская по диетическому питанию.

053 ПСИХОЛОГИЯ

Специализации:

- практическая психология;

- медицинская психология.

Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.

Адрес: г.Николаев, пр.Богоявленский 43-А

Сайт: http://vnz-mpu.com.ua/

Социальные сети:

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«Медико - Природничий Університет» приглашает всех желающих получить высшее медицинское образование!