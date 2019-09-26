Николаевские патрульные напомнили водителям, что с 1 октября за городом нужно ездить с включенными ходовыми огнями

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С 1 октября по 1 мая на всех транспортных средствах за пределами населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

В случае отсутствия ходовых огней в конструкции транспортного средства должен быть включен ближний свет фар.

Это требование ПДД является обязательным для выполнения в любое время суток.

Напомним, ранее сообщалось, что суд лишил прав пьяного водителя, который выехал на машине на Херсонское кольцо в Николаеве.

Вадим Богданов

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русскийобщество