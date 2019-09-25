Я поддерживаю Зеленского, мэра Сенкевича и губернатора Стадника: Депутат Николаевского горсовета Дюмин выходит из «Оппозиционного блока»

Депутат Николаевского городского совета Анатолий Дюмин принял решение о выходе из фракции «Оппозиционного блока».

Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Преступности.НЕТ».

— Причин такого решения несколько. Во-первых, на президентских выборах я поддерживал не кандидата от партии «Оппозиционный блок», а Владимира Зеленского, активно за него агитировал своих друзей и знакомых, своих избирателей. За Зеленского преимущественного голосовали и трудовые коллективы созданных мною предприятий. Да что там говорить, в нашем городе он набрал почти 86% голосов, и с этим нельзя не считаться. Во-вторых, я готов оказывать всемерную поддержку новому главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику, который на днях приступил к работе. Я поддерживаю его потому, что этого человека назначил президент Зеленский. Это выбор президента, за которого мы голосовали, и мы обязаны его уважать», - заявил Анатолий Дюмин.

Также он добавил, что еще одной немаловажной причиной, которая побудила его к выходу из фракции, это его отношение к действующему мэру Александру Сенкевичу. В частности, Анатолий Дюмин отметил, что поначалу был настроен к нему скептично, ведь у него не было опыта работы в местном самоуправлении.

— Но я очень быстро по достоинству оценил большой управленческий потенциал мэра. Я был категорическим противником его смещения с должности, и на памятной сессии 5 октября 2017 года оказался единственным, кто с трибуны городского совета открыто выступил против большинства, требовавшего немедленного увольнения Сенкевича, - заявил депутат.

При этом, Анатолий Дюмин отверг предположение, что его решение о выходе из фракции ситуативное и конъюнктурное.

— Такое решение вызревало давно и является для меня не плодом скоропалительных эмоций, а обдуманным и тщательно взвешенным шагом. Я благодарен всем своим товарищам по фракции. За прошедшие четыре года было много хорошего, вместе нам удалось многого добиться в интересах горожан. Но жизнь продолжается и нужно идти вперед, - подытожил депутат.

Напомним, как депутат Николаевского городского совета Анатолий Дюмин написал обращение к Президенту Владимиру Зеленскому, где написал шорт-лист кандидатов, которые могут, по его мнению, претендовать на должность главы Николаевской ОГА. Одним из пяти кандидатов стал мэра Николаева Александр Сенкевич.