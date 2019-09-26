Сессия Николаевского горсовета: Депутаты собрались, чтобы принять земельные вопросы ОНЛАЙН

В четверг, 26 сентября, в Николаевском городском совете проходит очередное заседание 56-й сессии. На заседании должны рассмотреть земельные и текущие вопросы.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Заседание запланировано на 10:00. В повестке дня более 700 земельных вопросов. Напомним, что на предыдущей земельной сессии в повестке дня было 755 земельных вопросов, более 70 из них депутаты согласовали на первом заседании, 5 сентября. Также они утвердили проект землеустройства касательно организации и установления границ территории рекреационного назначения парка «Дружба», который ограничен дендропарком, проспектом Богоявленским, улицей Липовой и береговой зоной в Корабельном районе Николаева» и переименовали Комплексную детско-юношескую спортшколу «Коммунаровец» в «Атлант».

На втором пленарном заседании, 9 сентября, депутаты согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество. Также они согласились, чтобы «Николаевэлектротранс» получил €20 миллионов от ЕБРР на троллейбусы. В итоге, около 680 земельных вопросов исключили из повестки дня.

В зале ведется онлайн-трансляция:

10:20