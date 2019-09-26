Из фракции «Оппоблок» в Николаевском горсовете выходят сразу три депутата

В четверг, 26 сентября, три депутата Анатолий Дюмин, Сергей Жайворонок и Николай Пономарев заявили о выходе из фракции «Оппозиционный блок».

Соответствующее заявления депутатов зачитал мэр Александр Сенкевич в ходе заседания сессии.

В свою очередь, депутат Анатолий Дюмин с трибуны заявил, что не может быть в оппозиции к своим избирателям, которые просят работать на благо города.

- Я в том возрасте, чтобы делать осмысленные решения. Сегодня время другое, и все понимают, о чем я говорю. За дверями наши горожане от нас просят и требуют того, чтоб мы работали на город. Я не могу быть в оппозиции к власти и оппозиции к своим избирателям. Я вышел из «Оппозиционного блока» по просьбе моих избирателей. Мы были в оппозиции к президенту Порошенко. Сегодня время поменялось. Также выходит из фракции Сергей Жайворонок и Пономарев. Я хочу сказать огромное спасибо фракции «Оппозиционного блока», не все так плохо там у нас, как многим бы хотелось. Я в прекрасных отношениях с большинством фракции, руку как подавал, так и буду подавать. Спасибо за внимание, ничего личного, - заявил Дюмин.

В свою очередь, глава фракции Игорь Дятлов заявил, что его удивляет, что не все знакомы с регламентом работы депутатов горсовета, а именно в части того, что депутаты, которые хотят выйти из фракции должны подать соответствующее заявление на рассмотрение фракции, однако таких от депутатов Дюмина и Жайворонка не поступали в фракцию.

- Исходя из того, что сейчас заявление прозвучало публично, мы считаем, что оно к нам поступило. На ближайшем заседании фракции, возможно даже в перерыве, мы рассмотрим заявления этих депутатов и сообщим о нашем решении, - отметил Дятлов.

Как известно, ранее Анатолий Дюмин в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил, что выходит из «Оппозиционного блока», ведь поддерживает Президента Владимира Зеленского, нового губернатора Александра Стадника и мэра Александра Сенкевича.