В Николаеве родительский комитет «морского лицея» просит выселить из школы №37 колледж прессы и телевидения

Родительский комитет учеников морского лицея просят выселить из их помещения - школы №37 колледж прессы и телевидения.

Об этом речь шла в четверг, 26 сентября, в ходе заседания сессии в Николаевском горсовете.

Так, представительница родительского комитета Морского лицея потребовала выселить из школы №37 «Колледж прессы и телевидения», под руководством Глеба Головченко, который занимает третий этаж. По ее словам, из-за этого ученики 8 и 9 классов лицея вынуждены заниматься в помещениях детсада, где нет пищеблока и течет крыша. В частности, она отметила, что Морской лицей вошел в ТОП-200 лучших школ Украины, к тому же показатели школы по ЗНО самые лучшие.

В свою очередь, Игорь Дятлов предложил провести выездное совещание прямо в помещении лицея. Депутат Евгений Рымарь напомнил, что на заседании комиссии депутаты отказали Колледжу прессы и телевидения, которое оказалось не учебным заведением, а просто обществом с ограниченной ответственностью, в продлении аренды помещения школы №37.

Александр Сенкевич сообщил, что на сегодняшний день выселить колледж, которому не продлевали договор аренды помещения, пытается прокуратура через суд.

Директором ООО «Колледж прессы и телевидения» является Глеб Головченко, а его учредителями числятся Глеб Головченко (55%), Вячеслав Головченко (30,5%), Марина Головченко (7,5%), Виктория Веселовская (4%), Мирослав Дмитриев (2%), Максим Коваль (0,5%).

Напомним, как руководство и учащиеся в Николаевском морском лицее, вместе со своими родителями просят городскую власть предоставить им здание для размещения учебного учреждения, ведь больше 20 лет они «живут на два корпуса», которые находятся в разных районах города.

В частности, министерство образования и науки Украины отказало мэрии Николаева в передаче в коммунальную собственность города помещения, которое принадлежало Киевскому университету под размещение там «Мореходной школы». В частности Николаевский городской совет планировал еще раз обратиться в Министерство образования Украины с просьбой передать городу в собственность Николаевское профессионально-техническое училище «Мореходная школа», которое находится по адресу улица Мореходная, 2, и водную станцию на Спортивной 17/1.

После чего ректор николаевского ЧНУ имени Петра Могилы Леонид Клименко заявил, что готов рассмотреть вопрос «опеки» над Морским лицеем, в связи с тем, что НУК имени адмирала Макарова отказывается помочь и не предпринимает усилий для обеспечения лицеистов.

Позже гороно Николаева нашло здание под морской лицей – в школе №37.

В начале июля гороно просило колледж прессы добровольно освободить помещение, отмечая, что договор аренды истек. При этом в управлении образования отмечали, что предлагали частному колледжу помещение взамен.

Также сообщалось, что гороно Николаева обратилось в прокуратуру за помощью с выселением колледжа прессы и телевидения из школы №37.