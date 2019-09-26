«Минирование военного объекта и захват заложников»: В николаевском управлении СБУ рассказали, как прошли межведомственные учения

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Николаевской области 25 сентября провела плановые тактико-специальные учения, в ходе которых правоохранители выполняли задачи по поиску и обезвреживанию участников условной диверсионно-террористической группы.

Об этом сообщает пресс-центр управления СБУ в Николаевской области.

В тренировках, которые произошли в условиях максимально приближенных к реальным, приняли участие подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии и руководство органов государственной и местной власти.

Задачей учений стало повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении антитеррористической операции на стратегически важном объекте Николаевского гарнизона.

По легенде тренировок иностранная диверсионная группа прибыла в областной центр с целью осуществить минирование военного объекта, техники на нем и складов горюче-смазочных материалов. Однако ДРГ была зафиксирована часовыми, и в результате боевых столкновений вынуждена была захватить заложников и потребовать предоставить возможность вылететь на территорию, подконтрольную правительству Украины.

После безрезультатной фазы переговоров, руководством АТЦ при СБУ была санкционирована штурмовая фаза. Благодаря слаженным действиям всех задействованных подразделений, условные «террористы» были обезврежены, а заложники освобождены.

Координационная группа АТЦ тщательно проанализировала каждый этап учений, отметив высокий уровень подготовки и готовности участников к выполнению задач по предотвращению и противодействию угрозам и диверсиям террористического характера.

Напомним, что аналогичные учения ранее провели в Вознесенске.