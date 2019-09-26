Мертвые живы, пока есть живые, чтобы о них вспоминать

Наше отношение к предкам, формирует такое же отношение наших детей к нам.

Всем, рано или поздно, уходить в мир иной и вряд ли наши потомки будут помнить о нас, если мы своим примером и отношением к ушедшим не сформируем их мировозрение, одним из основных элементов которого станет уважение и память к покинувшим этот мир.

Отрезок улицы между Степовой и Паромным спуском.

Забор старого городского кладбища, на котором покоятся тысячи людей, строивших и прославлявших этот город - ужасен.

Мне кажется, что так не должно быть и мы, потомки, просто обязаны отдать дань своего уважения реальными, совершенно не сложными и понятными поступками.

Пример положительного решения есть. Он находится с другой стороны кладбища, по ул. Херсонское шоссе. Там в свое время аккуратно заменили старый обветшалый забор новыми ж/б заборными секциями. Уверен, что подобное решение назрело и для упомянутого участка забора.

Прошу Александр Сенкевич Вашего распоряжения по определению размера денежных средств для КП ММР «Миколаївська ритуальна служба» (разработка сметы), которые необходимо предусмотреть в бюджете города- 2020 для выполнения капитального ремонта оградительного забора старого кладбища на отрезке от ул. Степовая и до Паромного спуска.

Возможные неточности прошу откорректировать в соответствии с требованиями бюджетного кодекса и свода законов о местном самоуправлении.

Такой правильный шаг мэра нашего города будет понятен, обоснован и оценен горожанами по достоинству.