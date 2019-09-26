Я – агроном

Агроном – это уже давно профессия высоких технологий. В современном мире постоянно увеличивающейся численностью населения остро стоит проблема накормить человечество, обеспечить население планеты качественным продовольствием. В Украине есть огромный земельный и агроклиматический потенциал для выращивания главных продовольственных культур и экспорта продукции. Поэтому специалисты-агрономы всегда пользуются спросом на рынке труда.

В 2018 году Государственная служба занятости констатировала дефицит специальностей сельского хозяйства. Особенно на рынке труда ощущается дефицит агрономов. Владельцы агробизнеса готовы платить хорошие деньги специалистам с высшем образованием и качественной квалификацией. Согласно данным сайта Work.ua средняя заработная плата в области по состоянию на январь 2019 составляет 13 848 грн. Работа в секторе АПК действительно обеспечит хлебом и к хлебу.

Специалист данного профиля может работать в фермерских хозяйствах, других сельскохозяйственных предприятиях и в научных учреждениях как агроном, бригадир, научный сотрудник, руководитель отделения и т.д.

Ведущим университетом на юге Украины который готовит специалистов агрономов является Николаевский национальный аграрный университет (https://www.mnau.edu.ua/).

Почему же выбирают эту специальность?Мы пообщались об этом с выпускниками факультета агротехнологий.

Дробитько Алексей Николаевич, 1994 год, председатель ФХ «Олена» Братского района Николаевской области.

Наша семья – это династия агрономов. Основателем династии был мой отец, Дробитько Николай Алексеевич. Я решил продолжить семейную традицию. Учась на то время ещё в сельскохозяйственном институте, нашел свою судьбу, любимую жену, тоже агронома. Наша дочь продолжила династию – закончила факультет агротехнологий. Сейчас я работаю председателем фермерского хозяйства, занимаюсь выращиванием и переработкой сельскохозяйственных культур, внедрением инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Один из первых внедрил систему no-till на юге Украины. Получил степень кандидата сельскохозяйственных наук, имею патенты и авторские свидетельства. Агрономия – это любимое дело моей жизни, которая приносит материальный достаток и удовольствие.

Крайний справа Второй слева

Манушкина Татьяна Николаевна, 2001 год, доцент кафедры земледелия, геодезии и землеустройства Николаевского национального аграрного университета

Когда в 11-ом классе школы встал вопрос о будущей профессии, я точно знала, что хочу быть агрономом. Я люблю живую природу, бескрайние поля и зерно в руках. На летних каникулах работала в лаборатории элеватора.

Обучение в академии было насыщенным– профессиональные преподаватели, интересные занятия, веселые друзья, конференции, библиотеки, олимпиады, концерты. Благодаря дипломному руководителю Самойленко Татьяне Галеевне заинтересовалась научной работой, поступила в аспирантуру, защитила диссертацию. Сейчас работаю доцентом в нашем университете, преподаю биотехнологию растений и экологию. Учу будущих агрономов современным технологиям, беречь окружающую среду и землю во время их профессиональной деятельности, провожу научные исследования по размножению растений invitro. Люблю свою работу и горжусь тем, что я агроном!

Вторая слева

Дурбало Лариса Викторовна, 2008 год, специалист земельного отдела ООО СГВП «Николаевское»

Закончив факультет агротехнологий, я работаю специалистом земельного отдела. В мои обязанности входит заключение договоров аренды земли с арендодателями, регистрация договоров, учет земли в хозяйстве. Профессия агронома – это всегда разнообразие. Мне нравится моя профессия агронома.

Бондарев Сергей Владимирович, 2012 год, лаборант лаборатории микроклонального размножения растений ООО «ГРИН АГРО ЮГ»

При выборе будущей профессии, в первую очередь, я руководствовался ее перспективностью. Несколько членов семьи, так или иначе, имели отношение к сельскому хозяйству. Учитывая то, какими быстрыми темпами в то время развивалась эта сфера, мой выбор был очевиден. Тем более, что в Николаеве была возможность получить необходимое образование в престижном вузе. Ни разу не пришлось пожалеть о своем решении, ведь получив необходимые знания, я мог не беспокоиться о будущем трудоустройстве.

Уже семь лет я работаю в лаборатории микроклонального размножения растений. Мы размножаем растения по современным технологиям –invitro, то есть «в пробирке». В мои должностные обязанности входит работа в ламинар-боксе, статистика и расчет необходимого количества растительного материала в культуральной комнате, анализ растительного материала на наличие бактериального заражения непосредственная перед процедурой микроклонального размножения, введение растений в культуру invitro.

Профессия агронома нравится необходимостью постоянно получать новые знания, ведь она связана с сельскохозяйственным рынком, динамично развивается и заставляет быть в курсе всех нововведений. Также, не менее важным для меня является овладение необходимыми навыками, которые достаточно важны в данной профессии. Прежде всего, это умение организовывать работу хозяйства, управлять людьми и принимать важные решения.

Дворецкий Владимир Францевич, 2014 год, директор ФГ «Дворецкий В. Ф.»

Я всю жизнь на земле, это дело мне очень нравится. Агрономом работал с 1992 года, сразу после окончания Мигийского техникума. Позже решил получить высшее образование, учился в Николаевском национальном аграрном университете. Присоединился к научной работе, под руководством профессора Гамаюновой Валентины Васильевны защитил кандидатскую диссертацию.

Организовал фермерское хозяйство, занимаемся выращиванием зерновых и технических культур, производством органических удобрений, консультированием аграриев, селекцией и выведением новых сортов пшеницы и тритикале. Люблю свою профессию за то, что выращиваю хлеб для людей.

Шин Екатерина Никитична, 2014 год, заведующий лабораторией ООО «НИЦ Афина Паллада», г. Николаев

Выбор в направлении агрономии был сделан в связи с тем, что выросла в селе, вопросы сельского хозяйства близки мне по духу, хотелось развиваться в данном направлении. Мои должностные обязанности заведующего лабораторией – управление системой качества, проверка правильности выполнение аналитических работ, валидация методов. Агрономия очень интересная наука, и в стране с таким аграрным потенциалом, есть возможности развиваться и приносить свой вклад.

Нерода Руслан Сергеевич, 2017 год, директор ООО «Рост-Агро»

Поступил в Николаевский национальный аграрный университет, для расширения знаний в сфере аграрного производства, с которым связана моя профессиональная деятельность. Сейчас учусь в аспирантуре по специальности агрономия, провожу исследования с сельскохозяйственными культурами. Профессия агронома нравится своей многогранностью – онавключает в себя технику, технологии, коммерцию, химию и точные науки.

Андреев Андрей, студент Николаевского национального аграрного университета, ООО «Украинский Аграрный Ресурс»

Я учусь на втором курсе магистратуры факультета агротехнологий. Параллельно с учебой работаю региональным представителем по продаже микроудобрений ООО «Украинский Аграрный Ресурс». Это возможно благодаря дуальной форме образования, которая позволяет совмещать учебу с практической деятельностью. Работа представителя по продаже микроудобрений требует знаний по агрономии и индивидуального подхода к производителям. Благодаря сочетанию учебы и работы я приобретаю практические навыки в производственных условиях, что очень важно в профессии агронома.

Вот такая она многогранная профессия – агроном!