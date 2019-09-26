«Такие вещи будут происходить тем чаще, чем ближе к выборам», - мэр Николаева о выходе трех депутатов горсовета из фракции «Оппоблок»

Николаевский городской голова Александр Сенкевич не видит ничего необычного в том, что три депутата решили выйти из фракции «Оппозиционный блок». К тому же он уверен, что такие ситуации будут происходить все чаще перед местными выборами.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам в четверг, 26 сентября, после заседания сессии Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в ходе заседания сессии три депутата Анатолий Дюмин, Сергей Жайворонок и Николай Пономарев заявили о выходе из фракции «Оппозиционный блок».

— Я не вижу в этом какой-то трагедии, какой-то радости. Просто депутаты вышли из фракции. У них есть внутренние мнения по поводу того, как идти дальше. По факту нам осталось отработать от года до полугода, по разным данным, потому что мы слышали, что выборы могут назначить на апрель. Сегодня свои политические амбиции нужно свернуть в трубочку и положить в задний карман, и заниматься развитием города и проектов. Я думаю, что такие вещи, чем ближе к выборам, тем чаще они будут происходить: введение в группы, выход из фракции. Давайте посмотрим к чему это приведет. Я не вижу ничего необычного, никакого фурора, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, как 10 июля, депутат Николаевского городского совета Татьяна Суслова заявила, что выходит из фракции «Самопомощь».

Как известно, ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич написал заявление об уходе с рядов партии «Самопомощь». Позже Сенкевич заявил, что политическая партия «Самопомощь» негативно отнеслась к его решению выйти из нее, а фракция в горсовете - «с пониманием и уважением».