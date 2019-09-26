Фонтаны на реконструированной Соборной площади появятся в октябре, а в день открытия николаевцев ждет музыкальный сюрприз

Два фонтана, которые предусмотрены проектом реконструкции на Соборной площади, должны появиться там в начале октября.

Об этом в четверг, 26 сентября, после заседания сессии Николаевского горсовета сообщил мэр Александр Сенкевич, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, он отметил, что на открытии фонтанов николаевцам следует ожидать музыкального сюрприза, однако какого именно он не уточнил. По его словам, фонтаны появятся 5-10 октября.

— Вопрос связан с оборудованием, которое департамент ЖКХ не проплатил. ДЖКХ то ли на этой недели, то ли в начале следующей это сделает. Конечно, мы ожидаем 100% в октябре. Иначе, я всех в этом фонтане, там искупаю, - сказал Сенкевич.

Также он отметил, что до конца текущего года должны быть установлены передвижные лавочки, а уже весной появятся деревья в кадках, чтобы за зиму они не померзли.

На уточняющий вопрос, когда Соборную площадь планируют ввести в эксплуатацию, Александр Сенкевич отметил, что скорей всего это будет после того, как заработают фонтаны, будут установлены опоры, замостят часть площади световой брусчаткой. Но добавил, что лучше уточнить в департаменте ЖКХ.

Как известно, в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

Уже 14 сентября Николаев отмечал День города – 230-ю годовщину со времени своего основания. Праздничный концерт на Соборной площади завершился грандиозным салютом. А 18 сентября, в Николаеве на Соборной площади прорвало водопровод.

