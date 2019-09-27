Глухота не приговор!

Международный день глухих (International Deaf Day) отмечают ежегодно в последнее воскресенье сентября, в 2019 году – 29 сентября.

Цель этого Дня — повысить информированность международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются люди с нарушением слуха. Ведь слух – это жизненно важная связь с окружающим миром. Чем лучше Вы слышите, тем легче вести активный образ жизни!

Своевременная диагностика и выявление нарушения слуха в раннем детстве с последующим слухопротезированием слуховыми аппаратами и проведением занятий с сурдопедагогом дает возможность ребенку развивать слух, язык, иметь такие же возможности развития, образование, профессиональный рост и социальную жизнь как и все нормальнослышащие люди.

Для взрослых пациентов также важна своевременная диагностика нарушения слуха, ведь слух человек может потерять в любом возрасте при разных обстоятельствах.

Специалисты Медицинского центра слуховой реабилитации «АУРИС» окажут квалифицированную помощь и предложат слуховые решения для достижения максимально полной компенсации нарушений слуха, что обеспечит сохранение работоспособности, продолжение профессиональной деятельности, карьерного роста и повысит деловую и социальную активность.

Пациентам пожилого возраста специалисты Медицинского центра слуховой реабилитации «АУРИС» проведут полное обследование слуха и помогут подобрать слуховое решение, чтобы потеря слуха не вызывала неудобств и пациент уверенно себя чувствовал в социальном окружении и продолжал заниматься любимым делом.

В Медицинском центре «АУРИС» к каждому пациенту применяется индивидуальный подход. Адрес: г. Николаев, пр-т. Центральный, 138/1, (096) 955-05-05, (093) 955-05-05. auris.clinic@gmail.com, www.auris.com.ua.