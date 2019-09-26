В Николаеве недостроенный сквер «Сердце города» могут ввести в эксплуатацию в 2020 году: «Все юридические нюансы завершены»

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в 2020 году недостроенный Манганариевский сквер могут ввести в эксплуатацию.

Об этом он рассказал в четверг, 26 сентября, в ходе заседания сессии горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Насколько мне известно до конца года должен быть разработан проект. На сегодняшний день, он (сквер, - ПН) является недостроем. И когда мне говорят: «Как можно по недостроенной Соборной площади ходить?». Уважаемые, у нас уже много лет есть сквер Манганариевский и он недостроен. Сегодня корректируется проектно-сметная документация и, если мы все поработаем, то в следующем году мы запустим этот сквер, введем в эксплуатацию. Мы долго очень проводили переговоры, чтобы проектировщик, с которым не рассчитались попередныки, чтобы он отказался от авторского надзора, и мы могли взять проект и доработать его. Сейчас все юридические нюансы завершены и идет корректировка проекта.

Реконструкцией сквера в 2012-2013 годах занималось ООО «Форсаж», учредителем и руководителем которого является экс-депутат Николаевского городского совета от Партии регионов Виктор Дробот. В итоге рассчитываться за выполненные отчасти некачественно работы (тротуарная плитка провалилась, сетка на баскетбольной площадке через месяц порвалась) приходится бюджету города Николаева. Сколько всего потрачено денег на эти работы – окончательно неизвестно, однако эта сумма оценивалась более чем в 20 миллионов гривен. Ранее экс-вице-мэр Николаева Евгений Шевченко обвинил Дробота в воровстве бюджетных средств при реконструкции сквера.

Сам Виктор Дробот в комментарии журналистам уже после побега Виктора Януковича из Украины заявлял, что «опричники» экс-губернатора Николаевщины Николая Круглова требовали от него 20% отката за проект. При этом фонтан в сквере с 2012 года так и не заработал.

Напомним, что в 2016 году Сенкевич поручил рассмотреть возможность завершить строительство фонтана в «Сердце города». В августе 2017 года на обустройство фонтана в николаевском «Сердце города» направили 4 миллиона гривен. Реконструкция сквера «Сердце города» проходила в 2012-2013 годах, с тех пор фонтан так и не запустили. Также, Сенкевич обещал запустить его в 2017 году, но этого не произошло.

В апреле 2018 года мэр Николаева Александр Сенкевич снова пообещал, что фонтан в парке «Сердце города» заработает летом текущего года.

В мае 2019 года неизвестные украли оборудование из-под фонтана в «Сердце города». Позже мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что фонтан в парке «Сердце города» планируют запустить к 230-летию города. Однако в июле 2019 года заявил, что обещанного ранее октрытия не состоится, ведь на реконструкцию фонтана нет денег.