На международной конференции в НУК им. адмирала Макарова рассмотрели проблемы судостроения

В Николаеве в четверг, 26 сентября, в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова состоялось открытие Х-й Международной научно-технической конференции «Инновации в судостроении и океанотехнике».

Об этом сообщается на странице НУК в Facebook.

По словам ректора, кроме того, что конференция является юбилейной, в этом году она имеет ряд особенностей, которые делают ее уникальной в разных направлениях. Одной из главных является большое количество делегаций ученых из многих стран мира.

«На этот раз к нам приехали около 30 участников из таких стран как Китай, Грузия, Германия, Франция, Эстония, Латвия, Азербайджан, КНР. И конечно, очень много представителей из разных уголков нашего государства», - отметил ректор НУК Евгений Трушляков.

Наиболее мощная делегация приехала из Китайской Народной Республики. Заместитель директора Кораблестроительного института Jiangsu University of Science and Technology Цуй Цзе рассказал:

«Среди нашей делегации сегодня не только преподаватели, приехало и много студентов. Это очень хорошая возможность получить новые знания и опыт .. Также мы надеемся на сотрудничество с вашим университетом. Это одна из целей нашего визита».

Отмечается, что в конференции приняли участие не только студенты и ученые, а и представители многих компаний, бизнес которых связан с морским делом.

По традициям, ежегодно на торжественном открытии мероприятия ученых награждают за плодотворную научную работу. В этом году благодарности от Министерства образования и науки Украины получило немало преподавателей и студентов НУК им. адмирала Макарова. Кроме того, был выдан патент на изобретение, который был общим Украины-китайским проектом. Университет посетил также первый заместитель городского головы Владимир Крыленко, вручив почетные грамоты городского головы по случаю Дня города.

После открытия конференции график работы запланирован чрезвычайно плодотворный. Мероприятие продлится три дня - это пленарные заседания, работа в секциях и 2 круглых стола, где ученые сделают вклад в решение наиболее актуальных вопросов.

«Таким образом, данная конференция подняла важные проблемы судостроения, океанотехники, морехозяйственного комплекса и транспортной логистики. А также помогла молодым ученым и студентам увидеть перспективы своей будущей профессии и научного творчества. И конечно, НУК имени адмирала Макарова еще раз поддержал славу Николаева как города корабелов!»

Ранее сообщалось, что Николаевская область и НУК имени адмирала Макарова укрепили свои позиции в Китае.