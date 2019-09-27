Компания «BMW» удалила рекламу, в которой занимаются сексом в машине с автопилотом

Немецкий автопроизводитель «BMW» удалил рекламу, в которой маркетологи намекали на секс в машинах с автопилотом. Вероятно, компания побоялась угроз со стороны организаций по безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает «Новое время».

Пару месяцев назад на порносайте Pornhub появилось видео, снятое в электрокаре Tesla с включенным автопилотом. Креативщики из американской порноидустрии продемонстрировали, что современные беспилотные технологии в автомобилях можно использовать, в том числе, и для секса.

Новый тренд недавно подхватил и немецкий автопроизводитель BMW. На днях на официальном аккаунте баварской компании в Twitter появилось видео, в котором маркетологи намекали на секс в машине с автопилотом.

В коротком ролике показали пару, которая целуется перед началом движения на авто. После этого в кадре появляется концепт BMW Vision iNext с автопилотом, который, вероятно, везет ту же пару в своем салоне, только уже в горизонтальном положении.

В BMW назвали свой рекламный ролик «Новые моменты наслаждения», и скорее всего, представители компании хотели показать, что автопилот позволяет не только пользоваться гаджетами, читать книги, работать или спать, но и заниматься любыми вещами во время движения. Правда, буквально через день видео удалили без каких-либо объяснений.

Сегодня не существует беспилотных технологий, которые позволяли бы водителю полностью отвлекаться от управления автомобилем. Та же Tesla располагает только вторым уровнем автопилота, который предусматривает контроль человека над дорожной ситуацией. Несмотря на это, некоторые водители иногда полностью доверяют управление беспилотной системе, что уже приводило к фатальным исходам.

Предполагается, что четвертый уровень автопилота, который позволит водителям не участвовать в управлении автомобилем, появится только через несколько лет. Как раз такой автопилот должны установить в новом BMW Vision iNext.

Возможно, в компании побоялись, что пользователи воспримут их новую рекламу как призыв заниматься сексом в авто с системами автопилота, которые существуют сейчас. В таком случае, у BMW могли возникнуть проблемы с организациями по контролю безопасности на автодорогах.

Напомним, что ранее одесский суд оштрафовал магазин «Цитрус» за сексизм в рекламе.