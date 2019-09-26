«Чтобы заседание не превращалось в площадку для пиара», - мэр Николаева объяснил, почему регламент исполкома меняли за «закрытой дверью»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич объяснил, что рабочее совещание с участием членов исполнительного комитета, во время которого меняли регламент, проводилось в закрытом формате, «чтобы заседание не превращалось в публичное красование».

Об этом он рассказал в четверг, 26 сентября, после заседания сессии Николаевского горсовета.