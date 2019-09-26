«Чтобы заседание не превращалось в площадку для пиара», - мэр Николаева объяснил, почему регламент исполкома меняли за «закрытой дверью»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич объяснил, что рабочее совещание с участием членов исполнительного комитета, во время которого меняли регламент, проводилось в закрытом формате, «чтобы заседание не превращалось в публичное красование».
Об этом он рассказал в четверг, 26 сентября, после заседания сессии Николаевского горсовета.
— Ничего тайного не было. Дело в том, что тот кто инициировал этот вопрос, Владимир Тимошин, он предложил провести его в таком закрытом формате. Я считаю, в этом есть позитив. Все вопросы технические. Чтобы это заседание проводилось в рабочем порядке, а мы фактически за час обсудили все вопросы и направили их в работу, чтобы заседание не превращалась в публичное красование разными членами исполкома, площадку для пиара, было принято такое решение. Я откровенно его поддерживаю. Проект решения об изменениях в регламент будет опубликовано, 20 дней у вас будет возможность все изучить. Поэтому ничего за закрытыми дверями или под ковром не происходит. Все будет сделано по закону, - заявил он.
Напомним, как Владимир Тимошин ранее обратился к секретарю горсовета Татьяне Казаковой с просьбой на ближайшем заседании сессии рассмотреть вопрос касательно прекращения полномочий нынешнего состава исполкома. Позже, член исполнительного комитета Николаевского городского совета Владимир Тимошин попросил мэра Александра Сенкевича исключить его из состава исполкома - «Закон нарушается в течение года. Я буду вам мешать».
Стоит отметить, что не в первый раз Владимир Тимошин возмущается тому, что чиновники каждый раз выносят с голоса какие-то проекты решения на заседание исполкома и его члены не успевают с ними ознакомится. В частности, Владимир Тимошин предложил лишать премий чиновников, которые нарушают регламент и выносят проекты решений на рассмотрения за день до заседания.
Как известно, на 20 сентября мэр Николаева Александра Сенкевич назначил закрытое для прессы заседание исполнительного комитета, чтобы переделать существующий регламент.
Также, член исполнительного комитета Николаевского горсовета Владимир Тимошин сообщил, что практика проведения заседаний в телефонном режиме есть только в Николаеве.
Что касается Дмитрия Крейнина, то 12 апреля, в ходе заседания исполкома, мэр Александр Сенкевич заявил, что хочет исключить из состава исполнительного комитета Николаевского городского совета двух членов: киевлянина Дмитрия Крейнина и экс-главу Николаевской ОГА Александра Садыкова из-за их постоянной критики.
Незадолго до этого, Дмитрий Крейнин объяснил, что редко приезжает в Николаев после восстановления Александра Сенкевича в должности мэра, потому что последний не захотел с ним работать. В свою очередь, Александр Садыков заявил, что заявил, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич обязан АП своим восстановлением.
Позже, после заявления мэра о переформатировании состава исполкома, Александра Сенкевича заявил, что у Сенкевича, как и у всей вертикали действующего Президента Украины Петра Порошенко - истерика, а Дмитрий Крейнин выступил против решения мэра.