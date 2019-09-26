«Мы не хотим, чтобы на дорогах гибли и травмировались люди»: В МВД намерены ужесточить правила пассажирских перевозок

Департамент патрульной полиции инициирует ужесточение правил пассажирских перевозок.

Об этом говорится в Facebook первого замначальника патрульной полиции Алексея Белошицкого.

«Прошедшие выходные и начало этой недели буквально шокировали всю страну страшными известиями о смертельных ДТП с участием маршрутных и грузовых транспортных средств на дорогах Украины», - напомнил он.

21 сентября произошла авария в Одесской области, в которой погибли 9 человек; 22 сентября еще 9 человек погибли в Житомирской области; в тот же день в Киевской области автобус, стоявший на обочине, наехал на людей после удара грузовика сзади, погибли три человека; 24 сентября еще две масштабные ДТП с микроавтобусами произошли в Днепре и в Волынской области.

«Только в перечисленных ДТП 23 погибших и около 36 человек с различными степенями травм», - написал полицейский.

Чтобы предотвратить подобные аварии, патрульная полиция требует внести изменения в законодательство.

В первую очередь, по мнению полицейских, необходимо повысить штрафные санкции за неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, используемых для перевозке пассажиров. Также будет предложено прописать запрет на использование маршруток, переделанных из грузовых микроавтобусов.

Планируется поднять вопрос и об обязательном оборудовании пассажирского транспорта междугороднего сообщения ремнями безопасности для пассажиров и ввести административную ответственность за нарушение такого правила.

«Мы разработали постановление Кабимина №424 от 22 мая 2019 года для нормативного урегулирования внедрения и ведения учета ДТП, упорядочения процедуры взаимодействия между субъектами, обладающими информацией о совершенных ДТП, что позволит проводить более детальный и обстоятельный анализ ДТП для определения причин и условий, способствующих возникновению ДТП и принятия мер для уменьшения травматизма и смертности на дорогах страны. Сейчас идет разработка технической составляющей системы». - сообщил Белошицкий.

Также разрабатывается проект постановления Кабмина о внесении изменений в правила проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами и железнодорожными переездами, которые предусматривают повышение контроля и ответственности перевозчиков.