Исполком горсовета Николаева не аннулировал паспорт привязки МАФам, которые ночью установили на газовой трубе в Корабельном районе

В пятницу, 27 сентября, члены исполнительного комитета не захотели аннулировать паспорт привязки ФОП Крылов, который разместил несколько МАФов на проспекте Богоявленский, 338Б, 338В.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Проектом решения предлагалось аннулировать паспорта привязки 4 МАФов по проспекту Богоявленскому, 338Б регистрационный номер 106, 4 МАФов по проспекту Богоявленскому 338В р.н. №107 и 4 МАФов по проспекту Богоявленскому 338Б р.н. №108.

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал сообщил, что во время выезда на место было установлено, что сооружения размещены с несоблюдением требований эскиза фасадов в паспортах привязки и утвержденных архетипов.

В свою очередь, секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова поинтересовалась, сколько всего по городу МАФов и, внешний вид скольких из них приведен в норму согласно утвержденным архетипам. Андрей Цымбал сообщил, что всего по Николаеву стоит около 3 тысяч МАФов и из них только два приведены в порядок. В связи с ответом чиновника, она предложила снять вопрос с повестки дня, так как нельзя выборочно подходить к предпринимателям и одним разрешать стоять без замены фасада, а другим нет.

Однако, главный архитектор отметил, что в данном случае есть разница, ведь эти МАФы новые и они противоречат утвержденным архетипам, а те киоски, которые стоят уже какое-то время, то они понемногу будут менять свой облик.

Член исполкома Сергей Станишевский поддержал Татьяну Казакову в ее предложение снять вопрос. Он отметил, что у предпринимателя есть все договора и сейчас аннулировать ему паспорт привязки по причине того, что не соответствует вид МАФов нельзя, ведь по городу масса таких киосков, которые нужно убрать.

Вице-мэр Юрий Андриенко попросил не путать две ситуации и отметил, что паспорт привязки выдавался с учетом нового архетипа, однако предприниматель установил совсем другие МАФы. Также он добавил, что ему давалось предписание за месяц исправить все, однако он этого не сделал, поэтому соответствующее решение и вынесли на исполком.

В итоге, за аннулирование паспорта привязки проголосовало лишь четыре члены исполкома, чего недостаточно для его согласования. Вице-мэр Владимир Крыленко, который вел заседание попросил доработать проект решения и вынести его на следующее заседание.

Как известно, в Корабельном районе Николаева ночью на углу проспекта Богоявленского и улицы Океановской (бывшая Артема) незаконно установили семь киосков. Позже выяснилось, что у предпринимателей, которые установили в ночь на 17 августа семь киосков по проспекту Богоявленскому, 338 есть договора аренды земли, а также паспорт привязки к местности для установки МАФов, однако их законность сомнительна.

Напомним, что депутат Николаевского городского совета Наталья Горбенко подала ряд депутатских обращений по проверке законности размещения семи киосков по проспекту Богоявленскому, 338 на газовой трубе.

Мэр Александр Сенкевич предложил Александру Нефедову уволиться из-за того, что в Корабельном районе на газовой трубе установили семь незаконных будок.

Позже, ГАСК выписал предписание предпринимателю, который установил МАФы в Корабельном районе на газовой трубе.