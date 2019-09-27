В Госпогранслужбе с 1 октября планируют ликвидировать несколько региональных управлений

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко уволил в запас трех начальников управлений ведомства и планирует ликвидировать несколько региональных управлений.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Центральном аппарате Госпогранслужбы Украины.

25 сентября было вынесено решение об увольнении в запас: начальника Южного регионального управления генерал-лейтенанта Сергея Косика, начальника Северного регионального управления генерал-майора Валерия Курникова и начальника Западного регионального управления генерал-майора Владимира Егорова.

Кроме этого, начальника Азово-Черноморского регионального управления генерал-майора Владимира Бондаря назначили заместителем директора Департамента по личному составу, начальника оперативного управления Администрации ГПСУ Игоря Левадного – начальником Южного регионального управления, начальника Центрального регионального управления Васильковского – начальником оперативно-военного отдела по ООС, начальника Донецк-Луганского регионального управления Лебедя – советником посла в Словакии, а начальник Восточного регионального управления переведен в Вооруженные Силы Украины.

Что касается начальников Западного и Восточного региональных управлений, то на эти должности назначены Виктор Бабюк (замначальника регионального штаба-начальник штаба Южного РУ) и Валерий Вавринюк (начальник Мостисского пограничного отряда Западного РУ) соответственно.

Также данным решением с 1 октября текущего года предусмотрена ликвидация следующих управлений Госпогранслужбы: Северного, Центрального, Азово-Черноморского, Донецко-Луганского. Морское управление планируется включить в состав Южного регионального управления. Таким образом для дальнейшего переназначения будут выведены вне штат 100% персонала региональных управления, которые подлежат ликвидации.