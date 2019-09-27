«Это бесхозяйственно. Туда вложили кучу денег», - член исполкома Николаева о намерении снести пристройку к школе №22 и построить новую

Член исполнительного комитета Николаевского горсовета Александр Трифонов попросил прояснить ситуацию о намечающемся сносе пристройки к школе №22 и строительстве на ее месте новой, ведь ранее на нее уже была потрачена значительная сумма денег из бюджета города.

Об этом речь шла в пятницу, 27 сентября, в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что после изучения технического состояния пристройки школы № 22 был сделан вывод, что ее использование может быть опасным для жизни и здоровья детей. И дополнительные изыскательные работы подтвердили, что проще снести этот корпус школы и на его месте построить новый.

— Я видел, что зимой там строители что-то делали. Вложили туда кучу денег, а как теперь это решение принято (о сносе пристройки, - ПН)? По крайней мере я видел в СМИ, что это намерены сделать, - заявил Александр Трифонов.

Сергей Станишевский и Александр Трифонов Анна Лычко Александр Садыков

Начальница управления образования горсовета Анна Лыко сообщила, что заказчиком по данному объекту является УКС, и именно он осуществлял все предыдущие работы на пристройке к ООШ №22, «которые легли в основу того, что экономически целесообразнее и безопаснее для детей будет снести и построить новую пристройку».

Первый вице-мэр Владимир Крыленко предложил на следующем заседании заслушать по данному поводу начальника УКСа Григория Патоку и узнать все у него.

— Надо, чтобы дали ответы на эти вопросы. Потому что не логично, это как-то бесхозяйственно – в прошлом году были вложены существенные средства, а в этом году…, – прокомментировал Александр Трифонов.

Напомним, что 14 августа, городской голова Александр Сенкевич провел рабочее совещание, посвященное реконструкции дошкольного учебного заведения №67 и школы №22, на котором представители управления капитального строительства и проектные организации представили проекты реконструкции эти учреждений.