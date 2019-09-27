В Николаеве полиция ищет женщину, которая 17 сентября ушла из дома и не вернулась

Центральный отдел полиции Николаевской области разыскивает Цыбуленко Светлану Леонидовну, которая 17 сентября вышла из дома по улице Адмиралтейская, 2, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы: 56 лет, рост 170 см, волосы темные длинные. Была одета в красную футболку, черные шелковые брюки с белыми пятнышками, при себе имела бежевую сумку.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение женщины, полезную для следствия информацию сообщить в Центральный отдел полиции ГУНП по адресу: г.. Николаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам: (0512) 49-87-01, 49-87-02, 063-317-99-92, 102.