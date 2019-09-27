Николаевские торговцы рыбой без документов во время проверки разбросали ее по земле и начали топтать

В Николаеве во время проверки рыбоохранным патрулем продавцы, которые не имели документов на реализацию рыбы, выбросили товар на пол и начали топтать.

Об этом сообщает пресс-служба управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области. Соответсвующее видео инцидента было опубликовано на странице ведомства в Facebook.

В рыбохране пояснили, что работе их сотрудников продавцы, которые реализовывали рыбу без документов, активно мешали на рынке на улице Океановская. Они переворачивали ящики с продукцией и топтали рыбу. На ролике также видно, что на месте некоторых продавцов пытались успокоить сотрудники полиции.

Подобные рейды проходили на рынках Николаева 25 и 26 сентября. В ходе мероприятий выявлено восемь нарушений реализации водных биоресурсов: продажа происходила без надлежащих документов. Рыбоохранные патрульные остановили незаконный сбыт рыбы общим весом 320 килограмм и обнаружили на прилавке краснокнижную белугу.

Рейды проходили в Ингульском и Корабельном районах. Нарушения зафиксированы на рынке «Колос», «Баштанский», стихийных местах реализации на улицах Нагорная и Океановская. У граждан, которые осуществляли продажу отсутствовали документы, подтверждающие законность приобретения рыбы и сертификаты качества. Лиц составлены административные протоколы по части 1 статьи 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также в совместном рейде с сотрудниками полиции на одном из прилавков рынка «Центральный» была обнаружена и изъята рыба белуга, единичные особи которой проживают в реке Южный Буг и занесены в Красную книгу Украины.

«Кроме рыбоохранных рейдов на воде государственными инспекторами патруля постоянно проводится работа по проверке документов для продажи водных биоресурсов на рынках городов. Возможность беспрепятственного сбыта незаконно добытой рыбы стимулирует развитие браконьерства. Экономическая целесообразность осуществления незаконного вылова снизится тогда, когда рыбу без соответствующих документов невозможно будет продать. Поэтому, призываю николаевцев быть ответственными и проверять наличие документов в местах продаж. Не покупайте рыбу, которая была добыта незаконным способом», - комментирует начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Евгений Мищенко.

Напомним, как в Черноморке браконьеры, которые незаконно вылавливали рыбу, напали на рыбоохранный патруль.