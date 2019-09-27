Департамент ЖКХ Николаева заключил новый договор на установку светофора на 1-й Линии - первый расторгли из-за отсутствия финансирования

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета 19 сентября заключил новый договор на строительство светофорного объекта на перекрестке улиц 1-я Линия и проспекта Мира.

Об этом свидетельствуют данные «Prozorro».

Как известно, ДЖКХ 7 мая заключил договор с ФОП Антон Северянович Говорун на установку светофора на перекрестке улиц 1-Линия и проспект Мира. Работы должны были выполнить до 12 июля текущего года, за что подрядчик получил бы 1 миллион 73 тысяч 434 гривны.

Однако, 19 сентября, ДЖКХ заключает новый договор с фирмой «Коммунальное специализированное монтажно-эксплуатационное управление» на сумму 810 тысяч 565 гривны. Работы подрядчик должен выполнить до 25 октября текущего года.

— Заключен договор. Они будут до конца следующей недели, - отметил директор ДЖКХ Сергей Коренев.

Что касается договора с ФОП Говорун, то Сергей Коеренев сообщил, что договор расторгли на следующий же день, после заключения.

— Он был технически ошибочным. Мы не могли тогда финансировать светофоры, если вы помните скандалы на бюджетной комиссии. Он был подписан, но на следующий день расторгнут, - прокомментировал чиновник.

Напомним, что 30 ноября 2017 года, в Николаеве в районе пересечения проспекта Мира и улицы 1-я Линия «Hyundai» сбил на пешеходном переходе женщину с малолетним ребенком.

После чего, патрульная полиция Николаева обратились к секретарю горсовета Татьяне Казаковой с просьбой установить светофоры на участках, где чаще всего происходят ДТП.

Однако, вопрос с установкой светофорного объекта по данному адресу долго не решался, потому что его не согласовывали члены планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета.

В частности, этот вопрос не был принят и в ноябре 2018 года, когда бюджетная комиссия горсовета Николаева не согласовала перераспределение ₴160 миллионов.