Американская компания выступила линейку гендерно-нейтральных кукол-барби

В компании говорят, что эти куклы не будут ограничены гендерными стереотипами. В линейку вошли шесть кукол с разными оттенками кожи и различными вариантами причесок.

«Мы рассматриваем эту линейку как возможность начать диалог о том, для чего и для кого нужны куклы», — заявила вицепрезидентка Mattel Ким Кулмон, добавив, что пришло время для кукол «без ярлыков и без правил».

Линейка была придумана с участием группы экспертов, куда входили педиатры, психологи, родители и дети. Каждая кукла из новой серии будет продаваться с двумя вариантами причесок (короткой стрижкой «под мальчика» и длинными локонами), с разной одеждой и аксессуарами. Стоимость куклы с гендерно-нейтральной линейки — около 45 долларов.

Ранее сообщалось, что из библиотеки испанской школы убрали книги, пропагандирующие «токсичные гендерные стереотипы».