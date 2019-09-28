В Запорожской области обнаружили нетронутую могилу скифского всадника, погибшего более 2,5 тысяч лет назад

Во время раскопок на Мамай-Горе в Запорожской области археологи нашли неразграбленное захоронение скифского воина – всадника возрастом 18-20 лет, который погиб в VI веке до н.э.

Об этом сообщается в блоге археологов «Мамай-Гора».

Находку обнаружили в середине июля, но сообщили о ней только недавно, после всех раставрационных работ. Эту находку называют одной из самых громких за 32 года исследований могильника Мамай-Гора.

Возле захоронения эпохи позднего Средневековья нашли небольшой холм высотой около 15 сантиметров и археологи решили его проверить. В ходе работ обнаружили зафиксировано ров с остатками костей животных и мелкими обломками амфор – признаки поминальной тризны, характерной для скифов и других древних культур. Впоследствии в ходе раскопок обнаружили два скифских погребения. Одно из захоронений было центральным, а другое сопровождающим.

«Сначала мы взялись за исследование сопроводительного захоронения комплекса, и оно принесло нам совершенно неожиданные результаты!.. На дне лежал скелет – как показала антропологическая экспертиза – юноши в возрасте 18-20 лет. Он был всадником, мастером как ближнего, так и дальнего боя. Об этом свидетельствует инвентарь, корорый сопровождал его в загробной жизни… Обнаружили железный боевой топор, бронзовые и костяные стрелы, и украшение всего комплекса – скифский короткий меч акинак с золотыми обкладками. Юноша был не только воином, но и франтом – он любил украшения. В районе шеи и головы нашли бусы, подвески из зубов благородного оленя, золотые серьгу и подвеску».

«Это захоронение находилось рядом с другим, значительно большим по размерам, которое к сожалению, был разграблено до основания, скорее всего, еще в древности. Нами было найдено лишь одно острие стрелы и обломки костей. Там был похоронен человек пожилого возраста. Не исключено, что сопроводительное захоронение юноши 18-20 лет могло принадлежать оруженосцу выдающегося вождя», - сообщили археологи.

Кроме уникального инвентаря, этот комплекс имеет и дополнительную научную ценность, так как углубляет время зарождения скифского могильника на Мамай-Горе до VI в. до н.э. Абсолютное большинство исследованных памятников скифской эпохи здесь датируются IV-III вв. до н.э.

Напомним, что ранее во время ремонта трассы «Кропивницкий – Николаев» нашли древнее захоронение, которому четыре тысячи лет.