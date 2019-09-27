Николаевские спасатели проверяют пожарную безопасность в отелях – в две гостиницы их не пустили

Николаевские спасатели проверяют соблюдение техногенной и пожарной безопасности в гостиницах и учреждениях отдыха и оздоровления.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Проверки проводят после резонансного пожара, случившегося в Одессе в гостинице «Токио Стар», когда погибли 9 человек.

На территории Николаевской области проверкам подлежат более 300 объектов, из которых проверено 50% и предложено к выполнению около 2 тысяч мер. За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение ранее предложенных мер привлекли к административной ответственности более 150 руководителей и должностных лиц учреждений. По 9 объектам направлены материалы на рассмотрение Николаевского окружного административного суда о запрете их эксплуатации из-за невыполнения правил пожарной безопасности.

Основными недостатками, которые длительное время не выполняются, являются: отсутствие или неисправность системы автоматической пожарной сигнализации, деревянные элементы кровли, не обработанные огнезащитным раствором, отсутствие системы молниезащиты, неисправность источников наружного противопожарного водоснабжения, отсутствие первичных средств пожаротушения, пути эвакуации не соответствуют действующим нормам и правилам.

Кроме проверок состояния пожарной безопасности, специалисты ГСЧС также отрабатывают совместные действия персонала и руководителей объектов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров.