В Баштанке пятилетний мальчик во время приступа эпилепсии упал и получил сильную травму головы – ребенок скончался в больнице

В реанимационном отделении Николаевской областной детской клинической больницы 24 сентября умер малолетний мальчик, который был доставлен из Баштанки с полученными там травмами.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Ленинского районного суда Николаева.

Из Баштанки ребенка с различными травмами (забой головного мозга, перелом затылочной кости и субдуральной гематомой) доставили в больницу областного центра, однако не указано, когда єто произошло. Утром 24 сентября его уже обнаружили мертвым.

По данному факту было открыто уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины (Умышленное убийство малолетнего ребенка) – как того требует процедура в подобных случаях.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что пятилетний мальчик во время приступа эпилепсии упал, в результате чего и получил серьезную закрытую черепно-мозговую травму. Спустя около двух недель после госпитализацию ребенок скончался. Также в ведомстве добавили, что семья ребенка является благополучной.

Напомним, что в Николаеве отдали под суд мать, которая отказалась от госпитализации больного ребенка и он умер