«У счастья нет породы. Подари им дом»: Николаевцев зовут на выставку беспородных собак

В Николаеве в субботу, 5 октября, в парке Адмиралтейства пройдёт выставка собак «У счастья нет породы», в ходе которой николаевцы смогут подарить животным новый дом.

Об этом сообщает глава зоозащитной организации «Феникс» Елена Бардан на странице выставки в Facebook.

Мероприятие состоится под патронатом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета в 12:00.

«Они ждут свою семью! Ведь счастье подарит не порода, она совсем не важна. Более 25-ти стерилизованных, вакцинированных, игривых, больших, маленьких щенков ждут тебя уже 5 октября! Совершенно бесплатно, все пристроены животные будут чипированные и зарегистрированы на хозяина, поэтому берите с собой свой паспорт, а счастье уже заждалось! Подари им заботу! Счастье не имеет породы!» - написала Бардан.

Ранее сообщалось, что Николаев присоединился к «Всеукраинскому маршу за животных».