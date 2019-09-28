Синоптики рассказали, какой будет погода в Николаеве на выходных

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В Николаеве и области суббота, 28 сентября, пройдет без осадков, а в воскресенье днем могут пройти небольшие дожди.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.

«Летне-осенняя погода сохраняет свой изменчивый характер. После непродолжительных дождей пятницу, в субботу существенных осадков не ожидается, однако в воскресенье, преимущественно в дневные часы, возможны отдельные небольшие дожди», - сообщили синоптики.

Ветер будет преобладать юго-западного направления, порывистый. Температура ночью 7-13 градусов, днем 18-24 градуса тепла.

Вадим Богданов

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русскийобщество