Ученики николаевской школы записали видеообращение к Зеленскому – просят помочь с ремонтом спортивного и актового залов

В Николаеве учителя и ученики школы №40 записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, попросив его решить проблему с затянувшимся ремонтом спортивного и актового залов.

Об этом сообщает сайт «Корабелов.Инфо».

Ремонт крыши длится уже три года, из-за него возникли проблемы с проведением уроков физкультуры и праздников.

- Из-за непрофессионального проведения ремонтных работ, в 2016 году николаевская школа №40 осталась без актового и спортивного залов, которые оказались в аварийном состоянии… Из-за незаконченных строительных работ мы не можем проводить праздничные мероприятия и заниматься физкультурой в холодное время года… Городские органы власти данную проблему не решают, - говорится в видеообращении.

Напомним, ранее секретарь горсовета Николаева Татьяна Казакова просила найти виновных в том, что в школе №3 за четыре года не доделали стадион и теперь он разрушается.