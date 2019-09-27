«В облсовете формируется новое большинство лояльное к губернатору из ОПЗЖ и экс-коммунистов», - Юрий Кормышкин

Глава областной организации «Наш край», депутат областного совета Юрий Кормышкин прокомментировал итоги встречи нового главы Николаевской ОДА с активом области.

Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Так, Юрий Кормышкин сообщил, что не понимал, почему перед последней сессией областного совета некоторые так называемые «оппозиционеры» призывали не проводить сессию, а подождать.

«Многие откровенно не понимали, чего ждать. Но вчера все стало понятно. Вчерашнее собрание актива области дало красноречивый сигнал общественности, что в облсовете формируется новое большинство во главе с Татьяной Васильевной Демченко и Максимом Невенчанным. Новая власть «слуг народа» решила отдать влияние «оппозиции». Эти люди взяли на себя ответственность за область во главе с губернатором. Бог помощь», - сообщил Кормышкин.

Так же Юрий Кормышкин выразил непонимание, почему среди приглашенных не оказалось его как главы фракции и партии.

«Могу только догадываться. Несмотря на заявления, что нужно со всеми пообщаться, губернатор своими действиями обозначил, с кем он хочет разговаривать, а с кем нет. Поздравляю президента и его команду с таким составом Слуги народа в области: под ручку с ОПЗЖ и «коммунисткой» от Новой державы», - продолжил депутат.

Юрий Кормышкин не скрыл огорчения по поводу позиции николаевских нардепов, вернее, ее отсутствия, что, по его мнению, никак не будет способствовать развитию региона.

«Уже сегодня вижу, что состав представителей области в ВР оказался хуже, чем в 2015 году. И от бюджета 2020 Николаевская область снова ничего не получит. Очень жаль людей и наш регион. Неужели мы заслуживаем это? Знаю, что нет. И несмотря на все, «Наш край» и дальше будет работать на благо области», - выразил позицию глава областной организации партии «Наш край».

Не смог обойти вниманием Юрий Кормышкин ситуацию, которая сложилась во время диалога одного из нардепов с главой облсовета.

«И последнее: не знаю, с каких пор хамство считается нормой в общении с женщинами, пусть и представителями власти, но некоторые народные избранники не постеснялись быть, мягко говоря, некорректными. Ну что ж, этот товарищ и перед выборами людей со стадом баранов сравнивал, что тут удивляться. Проголосовали...» - резюмировал депутат.

Как известно, глава Николаевской ОГА Александр Стадник 26 сентября в сессионном зале областного совета провел встречу с представителями местного самоуправления, депутатами, главами РГА и нардепами.

Также напомним, как на этой встрече Негулевский, чью фирму уличали в некачественных дорожных работах, нахамил Москаленко за просьбу выделить больше денег на дороги.