В Николаеве столкнулись легковушка и «Toyota» патрульных

В пятницу, 27 сентября, в Николаеве на улице Садовая между Кузнечной и 1-м Ковальским переулком произошло дорожно-транспортное происшествие при участии патрульного автомобиля «Toyota» и легковушки «Volkswagen».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

«Toyota» патрульных стояла на обочине и после того, как начала выезжать, автомобиль, едущий сзади по средней полосе движения, пропустил их. Однако полицейский автомобиль выехал на крайнюю левую полосу движения, в то время как по ней направлялся «Volkswagen», в результате чего и произошло столкновение транспортных средств.

В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Новости-Н

Напомним, как в Николаеве пьяный хулиган во время задержания разбил головой стекло в патрульной «Toyota».