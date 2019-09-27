Украинская школьница получила грант в полмиллиона гривен на развитие устройства климат-контроля в автомобиле

Ученица Малой академии наук Анастасия Кононенко стала самой молодой победительницей конкурса поддержки изобретений от Государственного Инновационного Финансово-кредитного учреждения и получила государственный грант в полмиллиона гривен на собственное изобретение.

Об этом сообщается на сайте ГИФКу.

Разработка школьницы - специальное устройство, которое автоматически включает климат-контроль внутри закрытого авто. Оно призвано спасти в первую очередь детей и животных, которые оказались в замкнутом пространстве.

В США, по данным неправительственной организации Forget Me Not, за период с 1998 по 2012 год в раскаленных машинах погибло 532 ребенка. Больше всего таких смертельных случаев в жарких странах - Италии, Испании, Израиле.

В солнечную погоду температура в машине растет со скоростью более 1 градуса в минуту. Основа прибора - датчики температуры, движения, звука и микроконтроллер. Когда датчик температуры срабатывает, то подает сигнал к микроконтроллеру, автоматически заводит двигатель и включает климат-контроль в салоне автомобиля. Изобретательница мечтает, чтобы ее разработкой пользовались не просто желающие, но и непосредственно устанавливали в авто еще на заводе.

Полученный грант Анастасия может потратить на разработку бизнес-модели, подготовку презентационных материалов, лабораторное тестирование изобретения и подготовку патента.

Грант от государства поможет Анастасии доработать проект и принять участие во втором этапе конкурса. Он предусматривает создание юридического лица и привлечению к 2 миллионам гривен Оператора Фонда поддержки изобретений, пропорционально внесенным средствам другими участниками нового юридического лица.

Напомним, что ранее львовские патрульные вытащили из закрытого автомобиля обезвоженного щенка - им пришлось разбить стекло.

Ранее сообщалось, что глава государства назначил президентские гранты для исследований – их получат и четверо николаевских молодых ученых.