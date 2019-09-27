В Коблево состоялась встреча с будущими партнерами ОТГ из Германии

В среду, 25 сентября, в Коблево состоялся официальный визит делегации Федеральной земли Саксония (Германия) в Коблевскую ОТГ в рамках предстоящего сотрудничества Агенции местного развития громады с руководством Департамента содействия экономике Саксонии.

Об этом сообщает «koblevo.news».

Во время визита гостям были представлены туристско-рекреационные и инвестиционные возможности Коблевской ОТГ, в том числе ведущие представители Торгово-промышленной палаты.

Приехавшие специалисты высказали свой интерес в развитии рекреации в Украине и посчитали эту встречу полезной для будущего сотрудничества. Председатель ОТГ Владимир Панич также высказал надежду на то, что сотрудничество с немецкими партнерами будет плодотворным.

В время презентации туристических возможностей края, было обозначено, что Коблевская ОТГ, несмотря на насущную потребность в существенных денежных вложениях, является одной из самых привлекательных зон для реализации туристических проектов как для украинских, так и для иностранных инвесторов. Также территория привлекательна тем, что здесь проживают трудолюбивые люди, готовые выступить в роли качественного трудового ресурса. Секретарь Коблевского сельсовета Светлана Талоха отдельно отметила, что сейчас, к сожалению, сейчас в Громаде недостаточно рабочих мест.

Стоит отметить, что на сегодняшний день туристическую Украину открывают для себя граждане Польши и других стран ближнего зарубежья. В связи с этим, администрация Громады хочет как можно быстрее выработать такие стандарты туристических услуг, которые будут на уровне европейских.

Приехавшие специалисты подчеркнули, что Саксония – кладезь потенциальных инвесторов, которые помогут привлечь в Коблево поток туристов из Германии и других стран Европы.

«У вас огромные шикарные планы. То, что мы видели, это действительно впечатляет: и дельфинарий, и виноделие, как отдельная тема. Однако, чтобы начать в Европе рекламировать курорт, вам нужно развить какую-то одну тему. Которая будет у вас в приоритете».

Также гости встречи обозначили, что сейчас в Европе активно развивается эвент-туризм, который может быть интересен для Колевской ОТГ и, благодаря живописным местам Коблевской ОТГ, обеспечит постоянный поток гостей в межсезонье и холодное время года.

Глава Сообщества предпринимателей Коблево Олег Боз, в свою очередь, отметил, что Коблево идеально подходит для зонирования отдыха: для туристов, предпочитающих шумный активный отдых – зона с ночными клубами, ресторанами, аттракционами. Для тихого и семейного отдыха – винные, устричные, лечебные, экскурсионные туры.

Все вместе пришли к тому, что самое главное выработать стратегию коммуникации с потенциальными туристами. Немцы поделились своим опытом, который, по их словам, говорит о том, что необходимо развивать какое-то одно направление, а не распаляться. В свою очередь Олег Боз поддержал эту мысль, отдельно отметив, что громада имеет все возможности также поочередно прорабатывать тему за темой, доводя каждую из них до логичного и успешного конца.

«Я согласен с немецкими партнерами – Нам необходимо определить одну тему, на которой будет базироваться промоушн курорта Коблево. Но вместе с тем, у громады есть потенциал развивать и другие направления туристических услуг на этой территории. Гости из Европы будут ехать по одному запросу, а здесь их будут ждать дополнительные услуги. Таким образом курорт даст им возможность получить по максимуму из того, что их расслабит, заинтересует и удивит. Возьмем, к примеру, десятидневные туры: 1 день – дегустация вина, 2 день – остров Березань, 3 день – устричная ферма и т. д. И, конечно, все это многообразие развлечений можно совместить с посещением мест, где гости нашего курорта могут оздоровиться уникальными лечебными грязями», – прокомментировал глава Сообщества предпринимателей корреспонденту koblevo.news.

По итогам встречи Стороны договорились о следующей рабочей встречу в 2020 году с привлечением широких деловых кругов Саксонии, Николаевской и Коблевской громад в частности.

Напомним, что 9 апреля в Коблевской ОТГ прошло собрание рабочей группы по развитию на ближайшие семь лет.