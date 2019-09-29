МКУ имени П.Орлика и гендиректор платформы «Allset» проведут бесплатный трендовый семинар «Как сотрудничать с Google и привлечь финансирование от ведущих инвесторов США»

Университет имени П. Орлика совместно с уроженцем Николаева, выпускником школы «Гипанис», генеральным директором платформы «Allset», Стасом Матвиенко, 5 октября 2019 года в 15.00 в актовом зале университета, проведут бесплатный семинар на тему: «Как сотрудничать с Google и привлечь финансирование от ведущих инвесторов США».

Об этом говорится в сообщении университета.

Во время интерактивного семинара спикеры поделятся кейсами продвижения услуг и товаров в интернете на примерах разных сфер бизнеса. Это мероприятие поможет аудитории понять, как опередить своих конкурентов и стать лидером рынка. По окончании семинара каждому будет вручен сертификат участника.

Подобный семинар состоится на днях во Львове. Стоимость посещения семинара во Львове от 200 до 500 долларов. А для николаевцев, наш земляк проведет его совершенно бесплатно.

Признанный в корпоративной IT-индустрии специалист, спикер Стас Матвиенко, расскажет, как быстро увеличивать количество заявок и как в долгосрочной перспективе привлекать новых клиентов. Как собрать максимум информации о посетителях сайта, анализировать ее и принимать правильные решения по улучшению сайта или всего бизнеса.

Семинар будет полезен, если Вы:

– выводите свой бизнес в онлайн;

– уже работаете в интернете, но не видите ощутимых результатов;

– хотите контролировать действия подрядчиков;

– ставите цель повысить свою интернет-маркетинговую грамотность;

– узнать лайфхаки от лучших практикующих лекторов в этой области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ДОСЬЕ:

Компания Стаса Матвиенко «Allset» известна, как создатель крупнейшего в Америке провайдера онлайн предзаказов в области ресторанного бизнеса. Основной офис компании находится в Киеве. Компания привлекла для Украины более 10 миллионов долларов США от ведущих венчурных капиталистов, включая Andreessen Horowitz.

На сегодня партнерами Allset являются 1700 ресторанов в 11 городах США: Сан-Франциско, Пало-Альто, Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, Остин, Сиэтл, Лас-Вегас, Лос-Анджелес и Сан-Хосе.

Ранее Стас Матвиенко создал крупнейшую в странах СНГ программу лояльности для мобильных устройств Advice Wallet, а затем запустил первое в Восточной Европе приложение для мобильных платежей Settle.

В 2018 году, в соответствии с рейтингом «Apple», компания нашего земляка создала мобильное приложение, вошедшее в топ 200 лучших мобильных приложений года в Америке.