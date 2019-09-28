В Украину для празднования иудейского Нового года прибыли уже почти 25 тысяч хасидов

За прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину 5687 паломников-хасидов, которые едут в город Умань на Черкасщине.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Паломники массово продолжают прибывать, чтобы 29 сентября отметить юбилейный 5780-й иудейский Новый год.

«Сейчас сотрудники Госпогранслужбы в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24 782 паломников», – говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве отметили, что с начала прибытия хасидов – с 6 сентября, через границу не пропущено восемь граждан Израиля по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимых документов и из-за запрет на въезда в Украину еще во время предыдущего визита.

Стоит отметить, что предыдущие два года приезд хасидов в Умань закончился конфликтными ситуациями. В 2017 году хасиды привязали лошадь к автомобилю BMW-X5 и на скорости тянули ее по дороге. А в 2018 году подрались с местными жителями и подожгли крест.