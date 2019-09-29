Минобороны Загороднюк сменил командование в нескольких бригадах Вооруженных Сил

Министр Обороны Андрей Загороднюк сменил командование в шести бригадах Вооруженных Сил Украины.

Об этом свидетельствует документ, который на своей странице в Facebook опубликовал Алексей Мочанов.

Согласно этому документу, замкомандира бригады по летной подготовке 16-й отдельной армейской авиации Сухопутных войск ВСУ подполковник Павел Бардаков теперь занимает должность командира этой бригады. Замкомандира 17-й отдельной танковой дивизии бригады оперативного командования «Восток» Сухопутных войск Украины полковник Дмитрий Кащенко переведен в 58-ю отдельную мотопехотную бригаду оперативного командования «Север» на должность командира.

Замкомандира 96-й зенитной ракетной бригады воздушного командования «Центр» ВС ВСУ полковник Сергей Коваль возглавил бригаду. Замкомандира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ полковник Евгений Коростелев назначен командиром 128-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования «Запад».

Полковник Виктор Поливняный, который занимал должность замкомандира 138-й зенитной ракетной бригады воздушного командования «Восток», стал командиром 160-й зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг». Командиром 59-й мотопехотной бригады оперативного командования «Юг» стал полковник Евгений Шаповалов, который пребывает в распоряжении начальника Генштаба, и является бывшим старшим офицером группы слушателей заграничных военных учебных заведений Центра обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины не планирует сокращать численность Вооруженных сил, однако планирует изменить их структуру.