Президент Зеленский почтил память погибших в Бабьем Яру, вспомнив и печально известную Богдановку на Николаевщине

фото из Интернета Президент Украины Владимир Зеленский почтил память трагически погибших евреев в Бабьем Яру, которых застрелили 29 сентября 1941 года.

Его речь процитирована на сайте Офиса Президента.

«Всем евреям Киева было приказано утром 29 сентября 1941 с вещами собраться в определенном месте на Лукьяновке. Дорога, по которой они отправились оттуда, оказалась слишком длинной - по дороге в вечность. Позже в Бабьем Яру было уничтожено ромов и караимов. Также только за то, что, по мнению нацистских извергов, эти этносы не имели право на существование», - сказано в сообщении.

Президент Зеленский отметил, что Бабий Яр стал местом массовых казней и тех, кто якобы «нарушал режим», а по сути мешал оккупантам. Кроме того, он напомнил и о других местах в Украине, где массово убивали евреев. Такое место было и в селе Богдановка в Николаевской области, где располагался концентрационный лагерь.

«В Украине сотни скорбящих мест, где в годы Второй мировой войны свирепствовал Холокост и проходили массовые казни. Это и Богдановка Николаевской области и Винница, это и Одесса и Житомир, это и Харьков и Закарпатья», - сказал Зеленский.

Также Президент отметил, что в годы войны в украинцах проснулись их лучшие качества – милосердие, сострадание и жертвенность.

«В годы войны, когда, казалось бы, все вокруг дышало жестокостью и смертью, проявились лучшие качества нашего народа: милосердие, сострадание и жертвенность. С большой благодарностью мы помним о поступках простых людей, которые, рискуя жизнью, спасали соотечественников от неминуемой гибели», - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, о трагических событиях следует помнить не только ради того, чтобы чтить память, но и ради того, чтобы не повторять ошибок прошлого.

«Трагические страницы истории следует помнить не только, чтобы чтить память о погибших, но и для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем. Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое - человеческая жизнь - становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов», - отметил Президент.

Напомним, в селе Богдановка Доманёвского района Николаевской области неизвестные осквернили памятник, установленный жертвам Холокоста.