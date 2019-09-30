SpaceX презентовал корабль, который будет доставлять людей на Марс: «Способен перевозить до 100 человек на межпланетных рейсах»

Американская компания SpaceX провела презентацию космического корабля Starship, который будет доставлять груз и людей на Луну и Марс.

Об этом пишет Инфорезист.

Ракета оснащена специальным двигателем Raptor, который был разработан специально для работы корабля.

«Raptor-это полнопоточный ракетный двигатель ступенчатого сгорания, работающий на криогенном метане и жидком кислороде», — говорится в сообщении.

Raptor is a full-flow, staged combustion rocket engine powered by cryogenic methane and liquid oxygen pic.twitter.com/7JCvK4Gm6b — SpaceX (@SpaceX) 29 сентября 2019 г.

Starship рассчитан на многоразовое использование. Его конструкция максимально устойчива к перегрузкам и нагреву, за счет чего обслуживание Starship будет занимать считанные часы.

«В конечном счете, Starship будет способен перевозить до 100 человек на длинных межпланетных рейсах», — подчеркивается в сообщении.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei — SpaceX (@SpaceX) 29 сентября 2019 г.

Ultimately, Starship will carry as many as 100 people on long-duration, interplanetary flights pic.twitter.com/mDujtYeLwV — SpaceX (@SpaceX) 29 сентября 2019 г.

Напомним, что ранее корабль SpaceX пустил ракету на МКС с 3D-принтером для «печати» человеческих органов.