SpaceX презентовал корабль, который будет доставлять людей на Марс: «Способен перевозить до 100 человек на межпланетных рейсах»

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Американская компания SpaceX провела презентацию космического корабля Starship, который будет доставлять груз и людей на Луну и Марс.

Об этом пишет Инфорезист.

Ракета оснащена специальным двигателем Raptor, который был разработан специально для работы корабля.

«Raptor-это полнопоточный ракетный двигатель ступенчатого сгорания, работающий на криогенном метане и жидком кислороде», — говорится в сообщении.

Starship рассчитан на многоразовое использование. Его конструкция максимально устойчива к перегрузкам и нагреву, за счет чего обслуживание Starship будет занимать считанные часы.

«В конечном счете, Starship будет способен перевозить до 100 человек на длинных межпланетных рейсах», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, что ранее корабль SpaceX пустил ракету на МКС с 3D-принтером для «печати» человеческих органов.

Виолетта Чех

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русскийобщество