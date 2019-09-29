Из Николаевского аэропорта отправился рейс в Египет – самолет был заполнен на 100%

В субботу, 28 сентября, из Николаевского международного аэропорта отправился рейс в Египет.

Об этом сообщается на странице коммунального предприятия в Instagram.

«КП «ММА» принимал борт компании SkyUp и обслуживал рейс к солнечному Шарм-эш-Шейху. Рейс в Шарм-эш-Шейх был заполнен на 100%, на отдых полетело 145 пассажиров», – говорится в сообщении.

Напомним, как 22 декабря 2018 года Николаевский аэропорт не смог отправить первый авиарейс на Киев, так как не набралось достаточного количества пассажиров.

А уже 26 декабря того же года авиакомпания «SkyUp» повезла туристов в египетский Шарм-эш-Шейх. Планировалось, что этот рейс будет регулярным.

Ранее сообщалось, что директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна призвал турагентов рассказывать клиентам о возможностях аэропорта, и тогда же анонсировал первые рейсы в Египет.