В Киеве состоялся Марш памяти о жертвах массовой казни в Бабьем Яру – участники прошли по дороге, которой вели евреев на расстрел

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В Киеве в воскресенье, 29 сентября, состоялся Марш памяти, посвященный трагедии еврейского народа, которая произошла в 1941-1943 годах в Бабьем Яру.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Традиционно несколько сотен участников Марша памяти, среди которых представители разных областей Украины, прошли от кинотеатра «Киевская Русь» до мемориала «Бабин Яр» (Менора). Таким образом, участники марша прошли по дороге, которой евреев и представителей других национальностей вели на массовые расстрелы 29 и 30 сентября 1941 года.

«Каждый год мы идем той же дорогой, по которой прошли они. Они шли на смерть, мы ‒ чтобы наполнить будущие поколения пониманием ценности каждой жизни», - написали на странице марша в Facebook.

Напомним, что Президент Зеленский почтил память погибших в Бабьем Яру, вспомнив и печально известную Богдановку на Николаевщине.

Виолетта Чех

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русскийобщество