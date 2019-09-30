В Одесской области из-за ракетных стрельб на время закроют часть Черного моря

На следующей неделе, 3 и 4 октября, в Одесской области пройдут ракетные стрельбы, в связи с чем будет ограничен доступ к мысам «Калфа», «Ледники» и 1-10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка на побережье Черного моря.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на A3345/19 NOTAM (Notice to Airmen), передает УНИАН.

Отмечается, что именно этот район Одесской области уже стал традиционным для ракетных стрельб, здесь происходили испытания комплексов «Ольха» и «Нептун» на предыдущих этапах. Перед этим стрельбы проходили в конце августа, тогда, в частности, были отработаны стрельбы из модернизированного ракетного комплекса «Тополь-М» с увеличенной дальностью полета ракеты.

Напомним, многонациональные военные учения «Rapid Trident-2019» («Стремительный трезубец-2019») завершились в субботу, 28 сентября. Они проходили в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области с 13 сентября.