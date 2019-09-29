«Отпускай»: В Москве более 25 тысяч человек вышли на митинг в поддержку политзаключенных

В Москве прошел митинг «Отпускай», организованный в поддержку фигурантов «московского дела».

Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным полиции, всего на митинге собралось порядка 20 тысяч человек. Организаторы, ссылаясь на данные «Белого счетчика», сообщают о более 25 тысячах участников.

В СМИ уточняют, что полиция и митингующие вели себя корректно и провокаций «не было допущено». Митинг закончился сбором подписей в поддержку политзаключенных с требованием выпустить их на свободу.

Как известно, 10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошла санкционированная акция протеста против недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Московскую городскую думу. Мэрия российской столицы согласовала митинг численностью 100 тысяч человек. В поддержку митинга высказались в том числе известный российский журналист Юрий Дудь, а также популярный рэпер Oxxxymiron.

Напомним, в Москве более трех недель длились массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Все протесты постоянно жестко пресекаются сотрудниками полиции и Росгвардии. В субботу, 3 августа, полиция задержала не менее 89 человек. 28 июля число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму составило 1371 человека.