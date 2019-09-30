В Мининфраструктуры хотят разделить «Укрзалізницю» на три компании

В министерстве инфраструктуры предлагают разделить «Укрзалізницю» на три компании.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода".

— Мы планируем создать три отдельные компании из «Укрзалізниці». (...) Мы разрабатываем с парламентариями совместно соответствующий законопроект, - сказал Криклий.

По его словам, один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре - будет заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети, второй оператор - пассажирскими перевозками, а третий - грузовыми перевозками.

Напомним, «Укрзалізниця» получила модернизированный плацкартный вагон за 10 миллионов гривен.