Губернатор Стадник призвал главу Нацполиции Николаевщины «проводить массовую работу» с водителями, чтобы те останавливались на переходах

Председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник обратился к руководителю ГУ Национальной полиции Николаевской области Александру Анохину с призывом провести работу среди водителей, чтобы они останавливались на пешеходных переходах.

Об этом шла речь 26 сентября в ходе встречи руководства ОГА с местной и областной властью, а также нардепами, сообщает «Преступности.НЕТ».

Стадник посетовал на то, что в Николаеве сложно переходить улицу по пешеходным переходам, потому что водители не останавливаются.

— Когда ты идешь, как пешеход, по городу Николаеву и хочешь перейти, я был удивлен, перейти дорогу в законном месте по пешеходному переходу, а на тебя летит три автомобиля и даже еще умудряются посигналить, то я выхожу и показываю – пешеходный переход. И когда стоят мамы с колясками, не выйдя на пешеходный переход, машины едут и никто не останавливается, я задаю вопрос – а почему такое неуважение? А нам говорят: «Потому что не проводятся массовые работы». Потому что все так привыкли – пешеходы проходят тогда, когда нет машин. И не важны правила, - сказал Стадник.

После этого глава ОГА призвал руководителя ГУ Нацполиции Анохина провести работы среди водителей, объяснив им, что пешеход должен быть в приоритете.

— Я призываю руководителя Национальной полиции области – проведите массовую работу с автотранспортом, с людьми, водителями. Может, какую-то информационную политику провести, что пешеход – это приоритет. Мама с коляской – это приоритет. Это же город. Мы все с вами пешеходы, просто кто-то сегодня на машине, кто-то без машины, - добавил глава ОГА.

Напомним, председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что покажет, как должны работать правоохранительные органы, в том числе Государственная налоговая служба на примере строительства шахматной школы.