СБУ просит жителей Николаевщины заявлять в спецслужбу о коррупции, сепаратизме и резонансных преступлениях

УСБУ в Николаевской области призывает жителей региона сообщать обо всех известных фактах коррупции, сепаратизма, диверсий и прочих преступлений против государства.

Об этом сообщили в пресс-группе Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Как отметили в УСБУ, руководство страны определило ключевыми задачами для СБУ системную и решительную борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями со стороны тех, кто в период военных действий на Донбассе ворует у государства. Такие задачи, озвученные Президентом Владимиром Зеленским, поставил глава СБУ Иван Баканов и новому начальнику УСБУ в Николаевской области Виталию Герсаку.

«Сейчас Управление принимает системные меры по организации работы для выполнения определенных Президентом задач. В то же время, мы понимаем, что способны изменить в лучшую сторону наш регион и страну в целом только с помощью общественной поддержки. Управление СБУ обращается к каждому, кто располагает дополнительной информацией о резонансных в области уголовных делах недавнего прошлого или о новых преступлениях против интересов государства», – говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что обо всех известных фактах совершения сепаратистской или диверсионной деятельности против Украины, коррупционных или экономических преступлениях, граждане могут круглосуточно информировать по телефону «доверия» Управления СБУ (0512) -49-03-22. Кроме того, имеющуюся информацию можно отправить на электронную почту Управления usbu_myk@ssu.gov.ua , а также передать лично по адресу: Николаев, улица Спасская, 40.

В ведомстве подчеркнули, что каждая информация будет проверена и гарантируют обратившимся конфиденциальность.

Напомним, что новый начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак планирует провести массовую чистку среди подчиненных из-за провалов в работе и возможной коррупции.